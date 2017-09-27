Іменну стипендію від мера Кропивницького отримуватимуть шестеро студенток

У міській раді Кропивницького комісія з призначення іменних стипендій міського голови провела своє засідання і визначила імена шести стипендіатів на 2017/2018 навчальний рік.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Стипендія міського голови у Кропивницькому призначається студентам вищих навчальних закладів міста відповідно до рішення комісії і перераховується на картку студентів додатково до основної стипендії.

З 1 січня 2016 року розмір іменних стипендій міського голови складає:

– для студентів вищих навчальних закладів міста ІІІ-ІV рівнів акредитації – 600,0 грн. – три стипендії;

– для студентів вищих навчальних закладів міста І-ІІ рівнів акредитації – 450,0 грн. – три стипендії.

Відповідно до рішення комісії, впродовж 10 місяців іменну стипендію міського голови отримуватимуть:

– Орина Старкіна – студентка ІІІ курсу механіко-технологічного факультету Центральноукраїнського технічного університету;

– Дарина Гетьманенко – студентка ІV курсу спеціальності «Правознавство» Кіровоградського інституту розвитку людини;

– Крістіна Петренчук – студентка ІІІ курсу спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Кіровоградського інституту ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

– Олеся Непоможець – студентка ІІ курсу медико-фармацевтичного відділення спеціальності «Фармація» Кіровоградського медичного коледжу імені Є. Й. Мухіна;

– Єлизавета Башева – студентка ІV курсу відділу оркестрових струнних інструментів Кіровоградського музичного училища;

– Дар’я Коваль – студентка ІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету.