У Кропивницькому демонтували «пам’ятку місцевої архітектури» – старезний МАФ (ФОТО)

Сьогодні, 27 вересня, у Кропивницькому демонтували незаконно встановлений кіоск на вулиці Генерала Жадова біля будинку №27.

Примусове знесення виконали працівники комунального підприємства «Благоустрій», відповідно до рішення комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, повідомили «УЦ» у прес-службі міськради.

За словами начальника спеціалізованої інспекції Андрія Максюти, який приїхав особисто проконтролювати знесення кіоску, станом на сьогодні демонтажу очікують близько півтора десятка МАФів, ще на тридцять самовільно встановлених павільйонів надіслані подання для розгляду на комісії.

«Зазвичай самовільно встановлені конструкціі – це антисанітарія, захаращення комунальної землі міста і порушення правил благоустрою, – зазначив Андрій Максюта. – Власники таких МАФів не доглядають за ними, хіба що трохи зверху підфарбовують, тому незаконні споруди виглядають жахливо, а всередині лежать купи сміття, тут навіть можна зустріти пацюків. Але є і совісні власники, які після попередження самостійно прибрали свої конструкції з території міста».

Як повідомив начальник спецінспекції, об’єкт демонтажу тимчасово розташують на території КП «Благоустрій». Після цього буде прийматися рішення про утилізацію або продаж об’єкта. Власник конструкції також має право забрати свою власність, але попередньо повинен компенсувати витрати з міського бюджету на демонтаж кіоску та надати документи про право власності.