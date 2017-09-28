Організаторам польоту на повітряній кулі у Кропивницькому, який так і не відбувся, оголосили підозру (ФОТО)

Зловмисникам, які взяли з людей гроші за політ на повітряній кулі, а сам політ не організували, загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції України, текст якого має «УЦ».

Історія сталася наприкінці літа. У соцмережах та окремих Інтернет-виданнях з’явилося оголошення про політ на повітряній кулі. Купити квиток для польоту на повітряній кулі дорослим пропонували за 700 гривень, дитячий коштував від 500. Здійснивши повну передплату, клієнти так і не дочекалися польоту.

Про шахрайські дії потерпілі повідомили поліцейських. У результаті проведених слідчо-розшукових заходів працівники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили групу осіб, яких підозрюють у шахрайстві. Всі вони виявилися мешканцями обласного центру віком 23 та 24 років.

Поліцейські встановили, що зловмисники деактивували оголошення та видалили свої сторінки з соцмереж, коли кількість потерпілих від їх дій сягнула десятків. Отримані через платіжні системи гроші – близько 50 тисяч гривень – перевели в готівку та порівну розділили між собою.

За місцем проживання підозрюваних поліцейські провели санкціоновані обшуки і вилучили комп’ютерну техніку, жорсткі диски, платіжні картки та інші мобільні пристрої. Слідство у справі триває.