Лісопаркову в Кропивницькому хочуть зробити заповідником

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович підтримує активістів у питанні встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вулиці Лісопаркової.

Про це він заявив на зустрічі з президією Громадської ради, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

Андрій Райкович підтримав громадських активістів і запевнив, що видасть розпорядження щодо невідкладного початку роботи над таким проектом, замовником якого виступить комунальне підприємство «Благоустрій».

Нагадаємо, «УЦ» неодноразово писала про забудову Лісопаркової. При міській раді навіть створювали спеціальну комісію, за результатами діяльності якої матеріали про забудову направили до Генеральної прокуратури та інших право- та природоохоронних органів.