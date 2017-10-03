Ко Дню города в галерее «Елисаветград» презентовали небольшую книжечку «Крепость Святой Елисаветы. Основание». Это не полноценное издание об истории города, а небольшой сборник ранее не опубликованных документов о строительстве крепости с краткими пояснениями авторов.

Как для такой маленькой книжечки, у «Крепости» много авторов: историк Анатолий Пивовар, краеведы Константин Шляховой и Александр Мануйлов, протоиерей Евгений Назаренко.

Дело в том, что наш земляк историк Анатолий Пивовар, работая в Центральном государственном архиве, совершенно случайно наткнулся на документ, в котором подробно описано, как была заложена крепость Святой Елисаветы. Кроме самого документа, Анатолий Васильевич опубликовал рисунок «Изображение фейерверка по поводу закладки крепости Святой Елисаветы. 1754».

Другие исследователи истории крепости нашли иные документы, касающиеся ее основания. Так, Константин Шляховой опубликовал донесения гетмана Кирилла Разумовского о наряде казацких полков на строительство крепости Святой Елисаветы, фотокопии которых есть в нашем краеведческом музее. В соответствии с этим документом, казаки работали на строительстве крепости с февраля 1754 года. В сенатском указе «О штатном положении для содержания мастеровых оружия и амуниции при построении крепости Святой Елисаветы» от 31 марта 1754 г. говорится о том, что генерал Глебов может нанять из малороссийских полков 5067 человек пеших и 325 конных «на земляное и деревянное исполнение и на приготовление в лесах припасов». При этом казакам полагалось жалованье: 3 копейки в день пешим и 5 коп. – конным.

Далее приводится документ о том, что гетман Кирилл Разумовский направил на строительство 5430 казаков. Казаки работали здесь до сезонной остановки строительства 12 октября 1754 года.

Другие документы касаются названий города. Оказывается, в период с 1754-го до 1765 года в документах фигурируют несколько названий: крепость Елисаветбург, Елисаветполь, Елисаветгород и Елисавет. Название Елисаветград узаконили только в 1764 году в связи с созданием Елисаветградской провинции.

Но нам самым интересным показался тот факт, что первое сообщение о крепости Святой Елисаветы появилось не в русской, а в турецкой прессе. Указ о строительстве крепости должен был быть опубликован в «С-Петербургских Ведомостях» 27 июля 1754 года. Однако, боясь негативной реакции турецкого правительства, публикацию решили отложить. Но местный гусар (!) Стоянов, который ездил в отпуск в турецкий город Видин, рассказал о строительстве крепости тамошней газете. Сообщение стало не просто сенсацией. «Резонанс был настолько большим, что султан Осман издал указ о подготовке к войне с Российской империей, которую планировалось начать в 1756 году. Только благодаря чрезвычайным усилиям русского резидента в Стамбуле, высокообразованного и талантливого дипломата Алексея Обрезкова удалось избежать военного конфликта», – пишут авторы монографии.

В общем, что ни документ, то маленькая сенсация. Отдельное спасибо авторам за изображение печати крепости Святой Елисаветы на обложке книги.