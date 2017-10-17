Дело Орлова: новые нюансы

«УЦ» продолжает следить за судьбой Ильи Орлова, обвиняемого в покушении на убийство. По мнению следствия, АТОшник хотел лишить жизни продавца наркотиков.

Как утверждает военная прокуратура, шестого мая сего года уроженец Помошной Добровеличковского района Илья Орлов 1990 года рождения, военнослужащий-контрактник, выстрелил из автомата в наркодилера. Он якобы находился под сильным воздействием наркотиков и захотел еще, поэтому и договорился о встрече с торговцем. Но денег давать ему не планировал, намереваясь отобрать зелье силой.

Илья сейчас находится в Мариупольском СИЗО (история произошла под Мариуполем), ему инкриминируют покушение на убийство. Санкция статьи – до пятнадцати лет лишения свободы.

Как мы писали в прошлый раз (седьмого сентября), в деле есть несколько непростых вопросов. На экспертизу отдали автомат и четыре рожка по тридцать патронов в каждом: из чего же и чем тогда стрелял Орлов? Если все-таки стрелял, почему не добил? Планировал забрать пакет с «травой», но не забрал?

10, 11 и 12 октября в Октябрьском районном суде Мариуполя состоялись очередные заседания, начали допрашивать свидетелей. Сразу же выяснились любопытные подробности: таксист, который привозил наркодилера к воинской части, утверждает, что тот, во-первых, был не то пьяным, не то обдолбанным неведомыми веществами, а во-вторых, ездил туда регулярно. Потерпевшего, кстати, почему-то официально подозревают не в сбыте, а лишь в хранении наркотиков. Адвокат Ильи Орлова Галина Титаренко намерена исправить это «недоразумение» и уже написала соответствующее заявление в прокуратуру.

– У меня возникли сомнения и насчет правильности выводов нарколога о наркотическом опьянении Ильи Орлова, – рассказала она «УЦ». – Освидетельствование провели с нарушением: не на основании постановления прокурора, а просто потому, что к врачу двое полицейских привели в наручниках парня. Инструкция строго-настрого запрещает обследовать кого-либо, если нет надлежащих документов.

Не совсем понятны и результаты. У моего подзащитного взяли анализы около полуночи, обнаружили в организме каннабинол. Иначе говоря, он вроде бы покурил травки. Но я спросила у нарколога: «Содержание каннабинола – такое-то. Когда он должен был употребить наркотик, чтобы проверка показала именно этот процент?» «Часа три назад», – был ответ. Но, простите, три часа назад – это около девяти вечера, а в два часа дня на месте событий уже вовсю работали правоохранители. Он при них курил, что ли?

Не вяжется и с баллистикой.

– Из выводов эксперта понятно лишь то, что в потерпевшего выстрелили из автомата, – подчеркнула Галина Титаренко. – Из какого именно, какая конкретно пуля в него попала, – неизвестно.

Стоит также отметить еще одно: в суде уже сменились несколько прокуроров. Обвинение чувствует, что дело не клеится, и никто не хочет брать на себя ответственность?

Следующее судебное заседание состоится ориентировочно в середине ноября. А решение, по прогнозам адвоката, служители Фемиды огласят не раньше февраля 2018 года. До этого времени Илье придется пробыть в СИЗО.