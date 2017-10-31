Спасибо, кропивничане!

Если жители областного центра стали кропивничанами чуть более года назад, то служители театра именуют себя так в течение нескольких десятилетий. Причем заявляют об этом громко, гордо, красиво, в сопровождении оркестра. Театральное действо под названием «Мы – кропивничане» было приурочено 135-летию создания украинского профессионального театра. Его видели гости фестиваля «Вересневі самоцвіти» и те, кто пришел в театр в минувшую пятницу.

Происходившее на сцене можно воспринимать как итог серьезной работы, так и анонс предстоящего. В первом случае представление носило еще и просветительский характер.

Главный режиссер театра Евгений Курман музыкальные и постановочные номера перемежал рассказами об истории театра, жизни и деятельности известных актеров и режиссеров прошлого, фактами из жизни нынешних кропивничан. Что касается анонса, то лучшей афиши, чем фрагменты спектаклей, сыгранные на сцене, не придумаешь. То и дело приходили мысли: «Как же мы это пропустили?», «А это стоит посмотреть еще раз»…

В театре Кропивницкого поют все! Поющий директор – это для заядлых театралов не новость. Владимир Ефимов зажег зал своим безупречным тенором и мощной энергетикой. Свежие силы – совсем молоденькие солистки – потрясли исполнением сложнейших вокальных произведений. Чего стоит один только «Соловейко» – песня, которую написал Марко Кропивницкий! А в финале вся труппа театра перед стоящим залом на высоком профессиональном уровне (настоящий хор!) просила Бога беречь Украину.

Очень хочется поддержать главного режиссера и поблагодарить всех, кто служит в театре. Спасибо великолепному оркестру, костюмерам и гримерам, билетерам и гардеробщикам, тем, кто освещает и убирает, встречает, провожает и охраняет. Вы, кропивничане, просто ответственно относитесь к своим профессиональным обязанностям. В то же время мы, зрители, покидая ваш храм, чувствуем себя счастливыми.

В связи с этим уместными кажутся слова Панаса Саксаганского: «Театр снимает пелену с тех глаз, которые не видят, открывает уши тем, которые не слышат, будит новые мысли и чувства человека». Так оно и есть.

Елена Никитина, фото Павла Волошина, «УЦ».