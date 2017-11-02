У Кропивницькому без централізованого теплопостачання – лише три багатоповерхівки

Станом на сьогодні, 2 листопада, у Кропивницькому підключено до централізованого опалення 794 будинки із 797, або 99,6% житлового фонду.

Про це йдеться на офіційному сайті мерії.

Як повідомили в ГУ ЖКГ, на теплових мережах, які обслуговує ДП «Кіровоградтепло», поривів немає. Дещо гіршою виглядає ситуація у КП «Теплоенергетик»: ремонтні бригади підприємства наразі працюють над ліквідацією пориву на вулиці Декабристів, 23. За цією адресою знаходиться училище №26, яке наразі через аварійний випадок відключене від теплопостачання.

Через аварію на внутрішньо-будинкових мережах без тепла також лишається будинок №8 по вулиці Бєляєва. За цією адресою ремонтно-відновлювальні роботи виконують працівники ЖЕО №3.