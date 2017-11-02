У Кропивницькому працівниця ЖЕО називає жителів багатоповерхівки бомжами – «Свобода»

Депутат міської ради Кропивницького від ВО «Свобода» Сергій Капітонов зареєстрував депутатське звернення на ім’я начальника головного управління житлово-комунального господарства Віктора Кухаренка, у якому вимагає від управління проведення службової перевірки в ЖЕО №1 та покарання однієї з представниць названої організації за неприпустиме ставлення до людей.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі партії.

За словами Сергія Капітонова, до нього письмово звернулися понад 70 мешканців будинку, розташованого на вул. Василя Нікітіна (буд. 15, корп. 1). Люди повідомляють про своє незадоволення роботою працівників-комунальників. В тексті зазначено, що місця загального користування зазначеного будинку перебувають у незадовільному, навіть занедбаному, стані.

Мешканці будинку також скаржаться на зневажливе ставлення до них з боку представниці ЖЕО, яка дозволяє собі використовувати різкі вислови та лайливі слова. Люди обурені, що у відповідь на звернення по допомогу отримали лише приниження. Зокрема, підписанти стверджують, що жінка, до якої вони зверталися, обізвала мешканців багатоповерхівки «бомжами», а сам будинок – «бомжарським».

Сергій Капітонов вимагає здійснити службову перевірку щодо поведінки представниці ЖЕО, а у разі підтвердження фактів, описаних у колективному зверненні, притягнути її до дисциплінарної відповідальності.