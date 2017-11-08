15 жителів Кіровоградщини та 1 – Одещини можуть померти через скажену корову

У селі Сабатинівка Благовіщенського району захворіла на сказ та за кілька днів загинула корова.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби області, текст якого має «УЦ».

Після підтвердження діагнозу сказ у Кіровоградській регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини провели дезінфекцію приміщення, де, крім загиблої корови, утримувалася й інша худоба, цих тварин вакцинували. Також фахівці здійснили подвірні обходи в селі для звірки щеплених тварин.

Коло контактних з померлою твариною налічує 16 осіб – господарі, ветеринарні фахівці, односельці, а також мешканець Одеської області. Усім їм належало звернутися до центральної районної лікарні щодо визначення ступеня ризику інфікування збудником сказу і необхідності проведення курсу профілактичних щеплень.

З початку року в Кіровоградській області зафіксовано 37 випадків захворювань на сказ серед тварин: п’ять випадків у собак, шість – у великої рогатої худоби, два – у дрібної рогатої худоби, 12 – у котів та 12 – у лисиць.

Ситуація щодо сказу тварин характеризується як складна, але контрольована завдяки заходам, спрямованим на недопущення захворювання тварин.