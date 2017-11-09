Кропивничани зможуть встановлювати «автономки» за 15% вартості – якщо депутати дадуть добро

У Кропивницькому є 92 житлових будинки, послуги з централізованого опалення у яких отримують власники однієї-двох квартир.

Про це повідомив заступник міського голови Олександр Мосін під час Дня депутата сьогодні, 9 листопада, передає прес-служба мерії.

«Необхідність подавати теплоносій до будинків з одиничними абонентами значно підвищує вартість централізованого теплопостачання, – відзначив Олександр Мосін. – Економічно доцільним було б від’єднання таких квартир від мереж з облаштуванням автономної системи опалення».

Враховуючи, що більшість з власників таких помешкань, а їх близько 240, є людьми малозабезпеченими, міська влада спільно з НАК «Нафтогаз Україна» ініціювала спільний проект, реалізація якого дозволить вирішити проблему.

Планується, що у разі прийняття міською радою відповідного рішення вартість встановлення в таких квартирах індивідуального опалення профінансують із трьох джерел: 50% – з міського бюджету, 35% – від НАК «Нафтогаз Україна» і 15% – від власників житла.