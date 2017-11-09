На Кіровоградщині – чотири претенденти на одну вакансію

У січні – жовтні 2017 року статус безробітного в Кіровоградській області мали 37,9 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в жовтні 2 тис.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі обласного центру зайнятості.

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (7,9%), працівників сфери торгівлі й послуг (10,8%), робітників з обслуговування, експлуатації й контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (20,4%) та кваліфікованих робітників з інструментом (26,8%).

Станом на 1 листопада 2017 року в центрах зайнятості області зареєстровано 11,7 тис. безробітних, з яких 62,6% – жінки, 35,8% – молодь віком до 35 років, 40,6% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

За сприяння служби зайнятості у січні – жовтні 2017 року міськрайонні та районні центри зайнятості працевлаштували майже 14,0 тис. громадян. Рівень працевлаштування становив 36,9%. Також роботу отримали 4,6 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру майже 9,7 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 25,6%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 5,7 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 15,1%.

Станом на 1 листопада 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,9 тис.

У середньому на одну вакансію претендували чотири особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала одна особа, серед професіоналів – дві, серед фахівців – четверо, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – двоє, серед технічних службовців – семеро, серед працівників торгівлі і сфери послуг – вісім, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 20.

Станом на 1 листопада майже 7,6 тис. осіб отримували допомогу з безробіття.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15 – 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у Кіровоградській області зменшився з 12,3% (І півріччя 2016 року) до 12,2% (І півріччя 2017-го) економічно активного населення.