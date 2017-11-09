На Кіровоградщині замість управлінь Пенсійного фонду будуть відділи

Кабінет Міністрів прийняв постанову «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України», яка передбачає реорганізацію відомства.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду, текст якого має «УЦ».

«Зокрема, з метою покращення якості обслуговування громадян, упорядкування системи територіальних органів ПФУ та оптимізації їхньої структури актом передбачається реорганізувати деякі територіальні органи Пенсійного фонду України в Донецькій області шляхом їх злиття», – сказано у повідомленні.

Також уряд планує реорганізувати територіальні органи ПФУ Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей «шляхом приєднання».

Розроблена Міністерством соціальної політики постанова передбачає скорочення чисельності працівників – як в апараті Пенсійного фонду України, так і в територіальних органах. Вивільнені кошти спрямують на виконання положень Закону України «Про державну службу».

Як зазначила «УЦ» заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області Олена Романченко, для пенсіонерів фактично нічого не зміниться.

«Тепер не буде об’єднаних територіальних управлінь Пенсійного фонду в області, – сказала вона. – Замість них будуть відділи. Для пенсіонерів це означає просто зміну назви, як і зараз, вони звертатимуться до звичних їм установ».