У Кропивницькому сталася ДТП за участі патрульних (ФОТО)

Близько восьмої ранку 10 листопада на Університетському проспекті у Кропивницькому сталася ДТП за участі Lada та Toyota Prius патрульної поліції.

Про «Першій електронній» повідомили поліцейські.

Автомобіль патрульних рухався в бік обласної лікарні. В цей час перед ними зупинилася маршрутка, аби висадити пасажирів на зупинці. Правоохоронці зменшили швидкість, а водій Lada не дотримався безпечної дистанції руху, не встиг зреагувати і в’їхав у бампер Toyota.

У результаті аварії ніхто не постраждав. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Водій Lada був тверезий.