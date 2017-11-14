Кропивничанам почали компенсувати вартість «автономок» – але не всім

Сьогодні, 14 листопада, у Кропивницькому офіційно оголосили про старт програми «Доступне тепло», яку реалізують спільними зусиллями міська рада та НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Кіровоградгаз» за підтримки програми Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) IQ energy.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

У рамках програми співробітники ВАТ «Кіровоградгаз» вже встановили мешканцям Кропивницького перші енергоефективні газові котли та сучасні системи опалення з фінансуванням від «ОТП Банку» строком до двох років. Усі учасники програми IQ energy, які виконали умови програми, отримують компенсацію в розмірі 35% від вартості обладнання, матеріалів, монтажу та проектної документації.

Втілення програми «Доступне тепло» для міста вкрай важливе, переконаний заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін: «Передумовою для цієї співпраці стала розбалансованість міської системи теплопостачання, яка виникла через хаотичну видачу дозволів на індивідуальне опалення у попередні роки. У нас ситуація унікальна – розбалансовано 63% системи! У місті є аж 240 квартир, які залишилися з центральним опаленням по одній на весь стояк будинку! І це, в першу чергу, – малозабезпечені люди, тому це й соціальний проект. Тепер з’явився шанс вирішити проблему з теплопостачанням, забезпечити комфорт городянам та зекономити газ».

Голова правління «Кіровоградгазу» Олександр Гладкий зазначив: «У багатьох будинках Кропивницького зараз використовуються застарілі газові котли та системи опалення. Завдяки заміні систем опалення споживачі зможуть зменшити споживання газу і, відповідно, свої комунальні витрати, а також забезпечити комфортніші умови у власних оселях. Процес для споживача максимально спрощено: співробітники “Кіровоградгазу” виконують усі роботи й узгодження «під ключ». Водночас міжнародні донори компенсують учасникам програми значну частину витрат».

Для участі в програмі «Доступне тепло» споживач повинен подати заяву до «Єдиного вікна», а фахівці «Кіровоградгазу» оформлять технічну документацію, обстежать приміщення та забезпечать монтаж котлів і сучасних газових лічильників у комплексі з системою опалення. Супровід клієнтів триває до моменту отримання ними компенсації від програми IQ energy.

За словами заступника керівника програми IQ energy Володимира Шимкіна, програма надає можливість власникам житла отримати компенсацію у разі придбання та встановлення енергоефективного обладнання в кредит через банки-партнери програми IQ energy: «Наші співгромадяни стають відповідальнішими, переходять до розумного споживання ресурсів, обирають якісне обладнання та намагаються мінімізувати тепловтрати в своїх будинках і квартирах та як результат зменшують свої платежі за енергоресурси. Максимальний розмір компенсації за програмою IQ energy становить 3000 євро на одну особу, компенсація виплачується швидко, протягом 3-5 тижнів з моменту підтвердження заявки за результатами проведеної верифікації».

Програма IQ energy розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку, фінансується фондом Східноєвропейського партнерства Е5Р за підтримки Європейського Союзу, Швеції та Федерального міністерства фінансів Австрії. Програма IQ energy стартувала 7 квітня 2016 року, вона розрахована до вересня 2020-го. Загальний обсяг компенсацій на утеплення житла – 15 мільйонів євро. Метою програми є підвищення енергоефективності українського житлового сектора. З детальними умовами програми можна ознайомитись на сайті IQ energy: www.iqenergy.org.ua, за посиланням teplo.info або за телефонами «Єдиного вікна» у Кропивницькому: (0522) 22-77-62, (050) 487-85-63.