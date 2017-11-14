Працівники «Кіровоградтепло» півроку сидять без зарплати (ВІДЕО)

Шостий місяць без зарплати живуть працівники підприємства «Кіровоградтепло».

На рахунки компанії накладено арешт через борги перед газопостачальником, передають «Подробиці». Проблему має допомогти вирішити держава, але за три роки питання так і не зрушило з місця.

«Кіровоградтепло» віддали в оренду понад десять років тому. Спочатку справи йшли непогано, але останні три роки компанія відчуває фінансові труднощі. В результаті – заборгованість із зарплати. Її видають із затримкою три місяці.

«Коли до мене приходять люди і кажуть: Ольга Миколаївна, от 1 вересня, а ми ще в червні не отримали зарплату, я говорю: в ДВС, в ДВС, почекайте, почекайте. Звичайно, заспокоюємо, просимо, щоб люди працювали, щоб не залишали підприємство, що це все тимчасово», – розповіла голова профкому ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Ольга Медведєва, .

Проблеми почалися з того, що компанія заборгувала Нафтогазу за поставлене тепло 149 мільйонів гривень. Через це суд заарештував її рахунки. Підприємство могло б їх повернути – якби з ним розрахувалася держава і погасила різницю в тарифах. Але механізм цей досі так і не розроблений.

Деталі – у сюжеті «Подробиць».