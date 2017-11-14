Працівники «Кіровоградтепло» півроку сидять без зарплати (ВІДЕО)

16:47
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Шостий місяць без зарплати живуть працівники підприємства «Кіровоградтепло».

На рахунки компанії накладено арешт через борги перед газопостачальником, передають «Подробиці». Проблему має допомогти вирішити держава, але за три роки питання так і не зрушило з місця.

«Кіровоградтепло» віддали в оренду понад десять років тому. Спочатку справи йшли непогано, але останні три роки компанія відчуває фінансові труднощі. В результаті – заборгованість із зарплати. Її видають із затримкою три місяці.

«Коли до мене приходять люди і кажуть: Ольга Миколаївна, от 1 вересня, а ми ще в червні не отримали зарплату, я говорю: в ДВС, в ДВС, почекайте, почекайте. Звичайно, заспокоюємо, просимо, щоб люди працювали, щоб не залишали підприємство, що це все тимчасово», – розповіла голова профкому ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Ольга Медведєва, .

Проблеми почалися з того, що компанія заборгувала Нафтогазу за поставлене тепло 149 мільйонів гривень. Через це суд заарештував її рахунки. Підприємство могло б їх повернути – якби з ним розрахувалася держава і погасила різницю в тарифах. Але механізм цей досі так і не розроблений.

Деталі – у сюжеті «Подробиць».