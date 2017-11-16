У СБУ сподіваються, що Путін розблокує процес обміну полоненими між Україною та ОРДЛО

СБУ не має деталей переговорів президента Росії Володимира Путіна з ватажками ОРДЛО щодо обміну полоненими.

Про це в коментарі «112 Україна» заявила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вона зазначила, що відомству не відомо, про що Путін говорив із Захарченком і Плотницьким, висловивши сподівання, що обмін полоненими вперше з кінця минулого року справді відбудеться.

«Ні, не відомі [деталі переговорів], але ми сподіваємося на те, що такі заяви свідчать про готовність розблокувати процес, і ми нарешті зможемо повернути наших людей додому», – заявила вона.

Гітлянська додала, що українська сторона налаштована на проведення обміну за формулою «всіх на всіх».

«Позиція СБУ завжди була прозорою, ми готові міняти всіх на всіх, ми вітаємо будь-які ініціативи, які допоможуть нашим громадянам повернутися додому», – констатувала вона.

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15 листопада президент Росії Володимир Путін пообіцяв обговорити питання обміну полоненими на Донбасі з лідерами бойовиків ОРДЛО. З відповідним питанням до нього звернувся лідер «Українського вибору» Віктор Медведчук під час відвідин Путіним Ново-Єрусалимського монастиря. У той же день Путін провів переговори з ватажками бойовиків ОРДЛО. За їх підсумками у Кремлі заявили, що вони підтримують проведення обміну полоненими.

У листопаді в ОБСЄ зазначили, що фінальні списки на обмін полоненими на Донбасі досі не сформовані. Україна регулярно порушує питання обміну полоненими, однак представники Києва в Тристоронній контактній групі в Мінську заявляють, що бойовики зривають цей процес.

За останніми даними представника України в ТКГ Ірини Геращенко, бойовики ОРДЛО утримують у заручниках 152 особи. Крім того, близько двох десятків громадян України перебувають в ув’язненні в Росії з політичних мотивів.