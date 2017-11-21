«Слушать музыку – навык, которому нужно учиться»

В ноябре 1972 года небольшая группа студентов и педагогов Кировоградского музыкального училища собралась, чтобы поиграть вместе после занятий, – «для души». Эти совместные репетиции положили начало камерному оркестру.

А в минувший понедельник, 20 ноября, камерный оркестр «Концертино» Кировоградской областной филармонии отметил свое 45-летие великолепным сольным концертом. Такая дата – хороший повод, чтобы заглянуть в прошлое и посмотреть, как развивалась культурная, а в особенности музыкальная жизнь в Кировограде, ныне в Кропивницком. Тем более что история «Концертино» начинается задолго до первой репетиции. Цепь событий уходит в 1953 год, когда музыкант и педагог Юрий Павлович Хилобоков после окончания Одесской консерватории приехал в Кировоград и устроился преподавателем в музыкальной школе №1. Сейчас эта школа носит имя композитора Генриха Нейгауза.

– Папа был первым музыкантом с высшим образованием, преподававшим в кировоградской музыкальной школе, – рассказывает Наталья Хилобокова, дочь Юрия Павловича и художественный руководитель оркестра «Концертино». – Он работал там всю свою жизнь. Его мечтой было создание оркестра, и эта мечта толкала его на организацию детских ансамблей в музыкальной школе. Учеников в то время было мало, так что это все были небольшие камерные ансамбли. В семье у нас царила потрясающая атмосфера, из проигрывателя практически все время звучала музыка. У отца дома хранилось огромное количество виниловых пластинок. Сейчас у меня дома тоже хранится много виниловых дисков, и я очень люблю их слушать. Для меня была радость, когда родители куда-нибудь уходили: я брала пластинки, включала проигрыватель на полную громкость и слушала. Музыка звучала так, словно я нахожусь внутри оркестра, это ощущение незабываемо. Чуть позже я начала ходить в музыкальную школу и учиться играть на скрипке.

Наталья Юрьевна описывает своего отца как человека чуткого, доброго и отзывчивого, влюбленного в музыку и живущего ею. А еще – счастливого: ведь Юрию Хилобокову удалось исполнить свою мечту – в Кировограде был создан полноценный симфонический оркестр – первый в своем роде, а до него появился «Концертино».

– Воплотить идею о симфоническом оркестре отец смог только, когда было основано музыкальное училище. Поначалу оркестр состоял практически из одних студентов, – рассказывает Наталья Хилобокова. – А потом, в ноябре 1972 года, преподаватели училища собрались вместе с папой помузицировать. В мае 1973 года оркестр под папиным руководством принял участие в ежегодном культурном отчете – это было что-то вроде смотра, проходил он во Дворце «Украина» в Киеве. Выступление было успешным, и оркестру дали путевку в жизнь. С того времени мы объездили всю Украину, выступали в самых разных концертных залах. Многие из них были великолепны – например, белый органный зал во львовской филармонии. Огромная заслуга отца состоит в том, что он создал камерный симфонический оркестр в небольшом, можно сказать, провинциальном городе. В Украине было несколько симфонических оркестров – в крупных городах, таких, как Киев, Львов, Харьков. Но в городах поменьше коллективов, исполняющих классическую музыку, почти не было. Гастроли кировоградского оркестра по Украине в 70-х годах привели к тому, что симфонические камерные оркестры стали появляться и в других небольших городах.

Все участники камерного оркестра, по словам Натальи Юрьевны, поначалу приходили на репетиции просто потому, что им это нравилось. Репертуар они подбирали на основе собственных предпочтений. Первым музыкальным произведением, которое «Концертино» сыграл на публике, была «Маленькая ночная серенада» Моцарта. Ею же открывался юбилейный концерт.

– Есть такое веяние – оркестр, выступающий без дирижера, – говорит Наталья Юрьевна. – Это требует колоссальной точности и абсолютного знания своей партии от каждого музыканта. В основном это камерные оркестры, но есть и большие коллективы. Такой оркестр, например, есть в Германии, и он имеет большую популярность. У «Концертино» тоже нет дирижера.

За 45 лет «Концертино» наработал обширнейший репертуар. Кроме классических композиторов – Моцарта, Баха, Шопена и других, – музыканты с удовольствием исполняют и современных. В последние годы в репертуаре появились произведения украинских авторов.

– Что интересно, первые пожелания к репертуару мы услышали как раз после того, как Украина стала независимой, – говорит Хилобокова. – Нам рекомендовали обратиться к творчеству украинских композиторов, и мы стали активно изучать его. Украинская музыка – это на самом деле огромный кладезь, в ней есть прекрасные произведения, долгое время пребывавшие в тени. Но так, чтобы кто-то указывал нам, что играть, а что нет, – такого не было никогда.

В советское время камерный оркестр каждый год дважды выезжал на гастроли по Украине, но с развалом СССР эта традиция ввиду длительной нехватки средств прервалась. За пределы постсоветского пространства «Концертино» выехал лишь однажды. Это была Германия, и единственная поездка по этой стране состоялась более 10 лет назад.

– Мы смогли сравнить свой уровень с иностранными оркестрами, – резюмирует Наталья Хилобокова. – Могу сказать, что «Концертино» вполне достойно смотрелся среди европейских коллективов. Но для того, чтобы повышать свое мастерство, нужно гастролировать регулярно. А этой возможности у нас пока нет. В Германии меня поразило отношение людей к музыке. Оно очень отличается от нашего, когда каждый считает себя экспертом на основании критерия «нравится не нравится». Там понимают, что слушать музыку – это навык, которому нужно учиться, и учиться на хорошем, качественном материале. Например, в любом музыкальном магазине были огромные стеллажи с компакт-дисками, на которых записаны классические произведения в исполнении музыкантов средней руки. Не виртуозно, нет, просто качественно. Стоили эти диски сущие копейки – то ли 2, то ли 2 с половиной евро. Их слушали, занимаясь домашними делами. Так немцы вырабатывают в себе музыкальный вкус. Ведь это – как смотреть картину: без художественного вкуса и определенного набора знаний вы не сможете ее оценить.

Тем не менее, в Кропивницком оказалось достаточно ценителей классической музыки, чтобы зал филармонии был полон. Многие пришли специально на «Концертино», а часть зрителей хотела услышать сольных исполнителей – бывших студентов Кировоградского музыкального училища и участников камерного оркестра Романа Иевского (флейта), Сергея Григоренко (фортепиано) и Андрея Рахманина (скрипка). Все они сегодня – успешные музыканты, больше времени проводящие в гастролях за границей, чем в Украине. Поздравить оркестр приехал и итальянский композитор Антонио Виларди («Концертино» сыграл две его композиции).

Те, кто регулярно посещает мероприятия с участием «Концертино», тут же отметили новые костюмы музыкантов. Это – подарок коллективу от главы Кировоградской облгосадминистрации Сергея Кузьменко. И, по словам директора департамента культуры и туризма ОГА Валентины Животовской, этот подарок – не последний.

– На следующей неделе камерный оркестр кировоградской филармонии едет в Житомир. А в планах – гастроли по Украине и в перспективе – поездки за рубеж. Мы считаем, что «Концертино» – это оркестр высокого класса, и он достоин того, чтобы выступать его за пределами нашей филармонии. Нынешний юбилейный концерт еще раз подтвердил это мнение, доказал, что мы можем гордиться таким коллективом, и в этом, несомненно, заслуга Натальи Юрьевны как художественного руководителя и достойного представителя музыкальной династии Хилобоковых, – сказала Валентина Животовская.

Но, если вы, уважаемые зрители, решили, что на этом хорошие концерты заканчиваются, – знайте, вы ошиблись.

– Нынешний концертный сезон мы решили открыть иначе, чем в прошлые годы, – отмечает директор кировоградской филармонии Николай Кравченко. – Вместо традиционного гала-концерта, в котором каждый коллектив филармонии исполняет две-три композиции, мы организовываем серию сольных концертов. Это сложнее, зато дает каждому коллективу в полной мере раскрыть себя и свое творчество перед зрителем. Недавно с большим успехом прошел концерт солиста филармонии Александра Безая, сегодня мы имели возможность насладиться классической музыкой в исполнении «Концертино». А далее – сольные концерты солистки «Зорян» Татьяны Яковенко и ансамбля «Елисавет-ретро», он, кстати, в этом году тоже юбиляр и отмечает свое 25-летие.

После всего вышесказанного остается одно – пожелать «Концертино» заслуженного успеха в родной стране и за ее пределами, а нам с вами – снова встретиться в зале филармонии на хорошем концерте.