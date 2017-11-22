У Світловодську встановили пам’ятник загиблим воїнам АТО (ФОТО)

Пам’ятник воїнам, що загинули у війні на Сході України, встановили у Світловодську 21 листопада.

Про це повідомляється у групі «Національний Корпус | Олександрія» у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Голова осередку Національного Корпусу в Світловодську зазначив на відкритті пам’ятника: «Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Цей день – початок подій, які стали історичними для України: у 2004-му – Помаранчева революція, у 2013-му – Революція гідності. З цих подій можна рахувати зміни, які відбулись у нас та країні, направлені на здобуття нами свободи. На жаль, свобода не буває без жертв. Загинули хлопці на Майдані та гинули і гинуть дотепер на Сході нашої країни, де ми боремось з агресією Росії. Відкриттям цього пам’ятного знаку ми вшановуємо пам’ять героїв, які віддали свої життя за Свободу та незалежність України».