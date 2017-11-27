Біля міськвідділу поліції в Кропивницькому вкрали паркан (ФОТО)

Злодії поцупили кілька секцій паркану на вулиці Вокзальній в обласному центрі.

Про це у Facebook написав начальник міської спеціалізованої інспекції Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

У дописі йдеться: «Цю огорожу викрадали частинами. І, скоріш за все, не за одну ніч. Це – навпроти міськвідділу по Вокзальній. А що ви хочете, якщо в наш час безкарно риють і вивозять заражений радіаційним цезієм метал (розритий приватним екскаватором головного інженера комунального підприємства!), то масові крадіжки люків (буває по кілька десятків за одну ніч) і зняття огорож (мостів, набережних, земельних ділянок) – це явище “буденне”».

Максюта також виклав світлини.

Нагадаємо, у Кропивницькому останнім часом збільшилась кількість крадіжок кришок люків колодязів.