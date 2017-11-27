Справу підозрюваного у хабарництві сільського голови з Кіровоградського району передали до суду

Слідство у кримінальному провадженні за підозрою сільського голови однієї з рад Кіровоградського району у вимаганні та одержанні 5 тис. грн. неправомірної вигоди, а також підробленні офіційних документів, завершене.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

В ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений вимагав та отримав зазначену суму неправомірної вигоди від представника двох учасників АТО за виділення земельних ділянок. Крім того, посадовець вніс у рішення сесії завідомо неправдиві відомості.

Обвинувальний акт відносно вказаної особи за ч. 1 ст. 366 ( видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України скерували до суду для розгляду по суті.

За скоєне посадовцю загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, злочинні дії сільського голови викрили 27 липня 2017 року прокуратура області та Головне управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції.

На час досудового розслідування підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За даними джерела «УЦ» у правоохоронних органах, мова йде про сільського голову Івано-Благодатного Володимира Бобка. Він стверджує, що хабара не вимагав, а конверт з грошима йому просто поклали на стіл.