У Кропивницькому впіймали дует серійних крадіїв: понад 15 епізодів (ФОТО)

У Кропивницькому працівники поліції затримали двох підозрюваних у скоєнні понад півтора десятка крадіжок.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Наразі доведено причетність «домушників» щонайменше до 16 кримінальних правопорушень.

Зловмисники пересувалися містом на таксі. Обирали квартири з дверима з неякісного металу та замками з простою серцевиною. Аби не залишати слідів, одягали рукавички. За допомогою відмички вони проникали до помешкань, звідки забирали вироби з дорогоцінних металів, побутову та комп’ютерну техніку, аудіо-, відео-, фотоапаратуру, мобільні термінали тощо. Крадене продавали.

«Проведеними першочерговими заходами з залученням оперативних служб працівники карного розшуку встановили особи зловмисників та їх місцезнаходження, – розповів начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Крадіїв затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду в одного зі зловмисників було виявлено речовий доказ кримінального правопорушення – мобільний телефон. Ще частину краденого майна – акустичні колонки, чайний сервіз, кулькову авторучку Parker було вилучено за місцем мешкання іншого зловмисника. Крім того, працівники поліції вилучили золоті вироби, ноутбуки, фотоапарат та мобільні телефони. Особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 185 “Крадіжка” Кримінального кодексу України».

Працівники поліції перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень. Чоловікам, які вже мають судимість за скоєння майнових злочинів, загрожує до шести років позбавлення волі.