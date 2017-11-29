Екс-керівник лісгоспу незаконно вирубував ліс на Кіровоградщині – нарубав на мільйон

Колишнього керівника лісгоспу викрили у незаконній порубці лісу в Світловодському районі.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Лісового кодексу України, до лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара. Ст. 60 Закону України «Про охорону природного навколишнього середовища» передбачає, що полезахисні лісові смуги підлягають особливій охороні як унікальні та типові природні комплекси, що мають велику екологічну цінність для збереження сприятливої екологічної обстановки, попередження та стабілізації негативних природних явищ.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

«Знам’янською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника лісогосподарського підприємства, який з метою незаконного отримання прибутку після звільнення організував незаконну промислову порубку дерев на території Світловодського району», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що впродовж жовтня – листопада 2016 року мешканець Світловодська, достовірно знаючи, що полезахисна лісосмуга на території Павлівської сільської ради не охороняється, сказав двом своїм знайомим, що все законно, і разом з ними вирубав понад 230 дерев, у тому числі вісімдесятирічних дубів, заподіявши шкоду довкіллю у розмірі понад 1 млн грн. Робилося це без спеціальних дозвільних документів.

Наразі обвинувальний акт відносно екс-керівника лісгоспу за ст. 246 КК України направили для розгляду до Світловодського міськрайонного суду.

Крім того, прокуратура області спрямувала листи до Кіровоградської обласної ради та Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо нормативного врегулювання питань інвентаризації, визначення постійних лісокористувачів, належного захисту та охорони полезахисних лісових смуг, оскільки їх знищення набуває загрозливих масштабів як у Світловодському районі, так і в межах області.