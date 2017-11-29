Центр Кропивницького з десятої ранку залишиться без води

Водопостачання не буде в центрі Кропивницького з 10:00 до 16:00 сьогодні, 29 листопада.

Про це йдеться у повідомленні ОКВП «Дніпро-Кіровоград», текст якого має «УЦ».

«У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на мережі водопостачання на вул. Дворцовій та пл. Б. Хмельницького буде припинено водопостачання центральної частини міста 29 листопада 2017 року з 10:00 до 16:00 від вул. В. Перспективної до вул. Кавалерійської та від вул. Шевченка до вул. Преображенської», – сказано у повідомленні.

Водоканал просить зробити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності.

Телефони для довідок: 56-12-73; 56-34-18.