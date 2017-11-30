У Кропивницькому відкрилася виставка художника Юрія Гончаренка (ФОТО)

29 листопада у Кіровоградському обласному художньому музеї відкрилась експозиція «Мистецький світ», присвячена 55-річчю від дня народження члена Національної спілки художників України Юрія Гончаренка.

Про це «УЦ» повідомили в адміністрації закладу.

Народився художник 29 листопада 1962 року в Кіровограді. Навчався у Кіровоградській дитячій школі імені Олександра Осмьоркіна, яку закінчив у 1980-му. Потім, до 1985 року, – навчання на відділенні художнього оформлення Дніпропетровського державного художнього училища ім. Є. Вучетича.

Під час навчання і після пробував себе у різних напрямках – абстрактне формальне та реалістичне мистецтво.

У 1990 році Юрія Гончаренка прийняли до Національної спілки художників України. Він є учасником десятка Всеукраїнських художніх виставок. Твори майстра зберігаються в Кіровоградському обласному художньому музеї та міському художньо-меморіальному музеї О. Осмьоркіна, приватних збірках України, Росії, Білорусії, Німеччини, Японії, Польщі, Ізраїлі.

Для його творчості характерні декоративність, знаковість, символічність. Про свої роботи Юрій Гончаренко говорить: «Я хочу популяризувати українське мистецтво, кольорову гаму і символіку Кіровоградщини, щоб було видно, що мої твори зі степової зони, де випалена трава, сонце, тополі».

Твори, які представлені в експозиції музею, – картини художника «Натюрморт під калиновим кущем» (1988), «Автопортрет» (1989), «Світлиця» ( 2008), Польові квіти» (2006), «Арсенівка» (2007) та «Вечеря після стуку в двері» (1993), виконаний у авторській техніці, в якій останні роки працює Юрій Гончаренко.