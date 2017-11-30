У Вільшанському районі п’яний чоловік зарізав свою співмешканку

Поліцейські затримали жителя області за підозрою у вбивстві співмешканки.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Повідомлення про подію, що сталася водному з населених пунктів Вільшанського району, надійшло до відділення поліції 27 листопада. Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою і в будинку виявила тіло 52-річної місцевої жительки.

Поліцейські встановили, що між співмешканцями і раніше виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків нетверезий чоловік схопив ножа та ударив ним жінку в область грудної клітини. Отримані тілесні ушкодження виявилися для неї несумісними з життям.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний нині знаходиться в СІЗО. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.