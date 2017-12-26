Почта года

Завершается год 2017-й, и мы решили не только прокомментировать новые письма, пришедшие в редакцию, но и «пробежаться» по некоторым проблемам, о которых писали нам наши читатели.

Начнем с нового. А. К. Щедрин из Знаменки поделился с нами своим мнением о нашей жизни. Пересказывать не станем, отметим лишь, что особой радости и оптимизма в письме мы не увидели. Да и немудрено – всем, а особенно пожилым людям, тяжело и морально, и материально. Иногда бывает так, что и поделиться не с кем, как говорят, поплакаться в жилетку. Спасибо, что в качестве такого близкого человека вы выбираете нашу газету. Если не поможем, то хоть посочувствуем и посопереживаем.

С. Т. Чоботар из Новомиргорода поднимает очень актуальную тему о централизованном отоплении и экономии энергоресурсов. Он считает, что необходимо утеплять многоквартирные дома: «… Отдайте населению им же сэкономленные средства по субсидиям в их полном размере и по всем ресурсам (газ, электроэнергия, вода), и оно само организуется и утеплит многоквартирные дома очень быстро. Вот тогда пускай государство и снижает нормы потребления ресурсов, а не сейчас, в ручном режиме». Однако тут же он пишет, что мерзнет в квартире, используя в целях экономии не 220, а 120 кубов газа, всего 90 кВт/ч электроэнергии, а также сливая унитаз водой, оставшейся после стирки, мытья. Уважаемый Сергей Тихонович, при расчете норм потребления ресурсов цифры, наверное, не с потолка брались. Специалисты давно просчитали, сколько воды, например, нужно человеку для регулярной гигиены тела, стирки белья, приготовления пищи, уборки, нормального мытья посуды под проточной водой, а не в мисочке со столовой ложкой воды в ней. И так по всем ресурсам. Может, стоит все-таки перестать мерзнуть в собственной квартире и обогревать ее как положено.

Жительница областного центра Д. Войцеховская свое письмо посвятила проблемам воспитания детей. Конкретно – тому, какой беспредел творится в школах города и насколько ученики, да и не только они, но и студенты педуниверситета, невоспитанны, общаются, обильно пересыпая речь нецензурными словами, и пр. Ну насчет ужасов, описываемых автором письма со слов ее внуков, у нас все-таки есть сомнения. Что же касается нецензурщины – да, согласны. Но заниматься воспитанием детей должны в первую очередь родители, и только потом – школа. Если же дома папа с мамой общаются, простите, матом, откуда у ребенка появятся благородные манеры? Начинать нужно с себя.

Д. А. Заграничный из Кропивницкого интересуется, пользуются ли льготами на проезд участники войны, так как их нет ни в списке льготников, ни среди «исключенных». В управлении транспорта горисполкома нам объяснили, что еще в конце декабря 2014 года был принят Закон «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», которым упразднена, ограничена и отменена часть льгот таким категориям населения, как участники войны (не путать с участниками боевых действий!), дети войны и пр., в том числе и право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. То, что до недавнего времени эти люди могли ездить в маршрутных такси бесплатно, было результатом договоренности городских властей с перевозчиками и по сути – доброй волей хозяев маршрутов. Худо-бедно, иногда со скандалами, но возили стариков бесплатно. Сейчас, к сожалению, лавочка, как говорят, закрылась, и ездят теперь все льготники на общих основаниях – за 4,50.

К нам в редакцию обратилась жительница Кропивницкого Людмила Викторовна. Недавно она попала в неприятную ситуацию и лишилась немалой для нее суммы денег. Сама она охарактеризовала произошедшее как мошенничество. Людмила некоторое время назад собрала сумму в 1,5 тысячи гривен на ремонт стиральной машины. Она обратилась в одну из контор по объявлению, сорванному накануне со столба. Лаконичный текст: «Ремонт и продажа стиральных машин, чистка бойлеров. Гарантия» – и два телефонных номера. После вызова к женщине пришли двое молодых людей, осмотрели стиральную машинку, разобрали ее, поменяли (по их словам) насос, нагреватель воды и щетки на двигателе. За их услуги Людмиле пришлось заплатить все накопленные деньги – 1500 грн. Но проблема, из-за которой были вызваны ремонтники, осталась.

Людмила обратилась к знакомым, которые посоветовали ей хорошего мастера. Согласно его вердикту, на самом деле заменили только нагреватель, а все остальное осталось на месте. Да и работу свою ребята из конторы оценили слишком дорого. Людмила оказалась в сложной ситуации – она не может вернуть свои деньги, поскольку не имеет на руках ни одного доказательства, что представители безымянной конторы по ремонту бытовой техники вообще переступали порог ее дома. Они не оставили ни акта выполненных работ, ни гарантийного талона (а как же приписка «Гарантия» в объявлении?) – ничего. И стиральная машина так и осталась сломанной.

На самом деле людей, которых обманули подобные безымянные конторы и отдельные «мастера», в нашем городе много. Мы еще по советской традиции привыкли искать «своего» мастера и доверять ему (ибо другого выхода тогда не было). А еще – искать, кто бы сделал работу подешевле. К сожалению, помочь Людмиле мы ничем не можем. Но ее история – хороший пример, на котором нужно убеждать других: не доверяйте объявлениям, расклеенным на столбах и досках объявлений у подъезда! Если вы действительно хотите гарантий, обратитесь в официальный сервисный центр, где вам обязательно должны оформить акт выполненных работ и выдать гарантийный талон – доказательства того, что ремонт имел место. Это может обойтись дороже, чем работа неведомого частного мастера, но вы будете защищены. Да и не факт, что «мастер» действительно обойдется вам дешевле…

Постоянная читательница нашей газеты Людмила Петровна Бузько просит нас написать, как пересчитывали пенсии в соответствии с пенсионной реформой (какие там коэффициенты и где они взялись). Также ее интересует механизм повышения пенсий инвалидам и будет ли разрешено работающим пенсионерам получать и пенсию, и зарплату, так как слухи ходят разные. Учитывая то, что сейчас сотрудникам Пенсионного фонда с объемом свалившейся на них работы не до интервью, попробуем сделать это в начале следующего года.

Что же касается общественной организации, а затем и партии, которую вы предлагаете создать на базе редакции «УЦ», то давайте мы лучше будем хорошо делать свое дело – выпускать газету. А за добрые слова в наш адрес спасибо.

Людмила Андреевна и Марина Цвигун разыскивают Марину Юрьевну Федотову, которая якобы через одну из местных газет искала родственников своей мамы. Если кому-то что-то известно об этих людях, позвоните в нашу редакцию по тел. 35-40-70, и мы предоставим вам телефон Марины Цвигун.

Ну а теперь – о некоторых проблемах, которые наши читатели поднимали в течение года.

Еще в февральском обзоре мы писали об обращении к нам Игоря Маляренко и его матери, Валентины Васильевны Ольховской, которая является опекуном над несовершеннолетним ребенком с особыми потребностями, проживающих по ул. Пляжевой, 13 в Кропивницком. Уже несколько лет они конфликтуют с соседями, которые устроили буквально впритык к их дому станцию техобслуживания автомобилей. Ее законность вызывает очень большие сомнения, да и неудобств семье автора письма доставляет просто огромное количество. Куда бы ни обращалась Валентина Васильевна, дело с места не двигается. Судя по тому, что СТО по-прежнему действует, проблема так и не решена. Может, пора уже вмешаться областному прокурору?

Апрельская почта. Григорий Николаевич Рева из г. Кропивницкий – человек незрячий, но очень неравнодушный. Он очень озабочен состоянием библиотеки №12, расположенной на ул. Академика Королева, 7, в которой почти 30 лет не было капитального ремонта, да и прилегающую территорию не мешало бы облагородить. Городской голова Андрей Райкович обещал взять этот вопрос на заметку. Может, Андрей Павлович все-таки поищет свою заметку относительно библиотеки?

Наша читательница Л. И. Демещенко еще в апреле просила подробно прокомментировать информацию по поводу повышения квартплаты в областном центре. Мы ответили, что решение о повышении квартплаты принимается местными властями и не имеет силы закона. Следовательно, вы имеете полное право обсудить с ЖЭКом то, за что вы готовы платить.

Однако на самом деле все оказалось довольно хитро продумано. Нигде на вывешенных на подъездах листочках с перечнем услуг, предлагавшихся для оплаты, не было указано, до какой даты принимаются замечания и предложения жильцов. Завдом дома N16, корп.3 по ул. Волкова в Кропивницком А. Тыныныко после того, как на подъездах вывесили расчет тарифов, собрал жителей дома, а затем отнес письмо на имя начальника ЖЭО-3, приложив к нему копию протокола с перечнем услуг, за которые они готовы платить, и стал ожидать ответа. Ему ответили, что, оказывается, свои предложения можно было внести только в течение 14 календарных дней с момента опубликования данного объявления, о чем в объявлениях не было ни слова. То есть предложения, которые внесли жители дома во главе с А. Тыныныко, могут быть учтены при СЛЕДУЮЩЕМ росте цены, и то не все. Так что, уважаемые читатели, еще раз рекомендуем: при появлении следующей писульки от официальных организаций не забудьте позвонить туда и спросить, все ли они написали, не забыли ли чего важного. А еще имейте при себе список услуг, за которые вы платите, и регулярно теребите ЖЭК: а когда крыс потравят, когда лампочки поменяют, когда площадки лестничные постеклят, когда крышу отремонтируют и т. п.? Входит в стоимость – пусть делают.

Татьяна Ивановна Пожидаева из Кропивницкого писала нам о судьбе бывшего кинотеатра «Мир»: здание, некогда выкупленное у города, уже десятки лет стоит бесхозным, и если до некоторого времени хоть окна были целыми, то теперь все разбито и постепенно грозит превратиться в руины в самом центре города. Как-то появилась слабенькая надежда на какие-то изменения – часть здания прикрыли сеткой, как при ремонте. Но… Странно, что городские власти не хотят вернуть здание для города и найти ему применение.

Одна из самых больных тем в областном центре – это дороги и тротуары. Правда, нужно отдать должное городской власти: в этом году (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!) активно велись работы по ремонту дорог, тротуаров и придомовых территорий. Еще летом в редакцию обратилась В. Ф. Котенко, проживающая в доме N20 по ул. Родимцева в Кропивницком. Она рассказала, что живет там более 50 лет, и все это время им приходится ходить по грязи и щебню, так как тротуары там просто отсутствуют, а по проезжей части идти опасно. Придомовые дорожки тоже практически разбиты. Но есть надежда, что дело сдвинется или уже сдвинулось с мертвой точки и асфальтовая проблема будет ликвидирована.

Ну и, конечно, поздравления. Наш постоянный читатель, работник Знаменского локомотивного депо Николай Шпаченко очень тепло поздравил всю нашу редакцию и лично журналиста Ольгу Степанову с зимними праздниками. Николай Шпаченко благодарит Ольгу Степанову за статью «Доктор Барков об исполнительном искусстве и медицинской реформе» и за оказанную ему помощь.

Николай Шпаченко также поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым самого доктора Александра Васильевича Баркова и весь коллектив медико-санитарной части № 19 г. Кропивницкий. «Низкий вам поклон за ваш труд и огромное спасибо! – пишет он. – Вы возвращаете людям самое ценное в жизни – здоровье».

Что ж, дорогие наши читатели, с наступающим вас Новым годом! Пусть Желтая Собака будет к вам дружелюбна и благосклонна. Здоровья вам и благополучия! Ждем ваших писем.