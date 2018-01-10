У Кропивницькому пограбували легендарного письменника і театрознавця

Злодії пограбували квартиру Володимира Шурапова в Кропивницькому.

Про це у Facebook написала онука Шурапова Юлія Брикульська, передає кореспондент «УЦ».

«Пограбували квартиру моїх дідуся і бабусі в Кропивницькому (Кіровограді) на вулиці Гагаріна. Живуть вони скромно, і злодії особливо нічим не поживилися. Але вони вкрали старенький сірий ноутбук Dell 2007 року у Володимира Шурапова з дорогою для нього інформацією», – йдеться у дописі.

Юлія Брикульська такж зазначила, що дідусь точно не пам’ятає, які дані переніс на флешки, а які лишилися на ноутбуку.

«Дідусеві без року 90, він – шанована і відома в місті людина, поет і письменник, який зробив для нашого театру багато. У комп’ютері, крім іншого, були численні фото з архівів, його авторські тексти, напрацювання. Сказати, що він засмучений, – це нічого не сказати», – написала вона.

Авторка посту просить усіх, хто побачить де-небудь оголошення про продаж ноутбуку Dell 2007 року, зв’язуватися з нею через особисті повідомлення у Facebook.

Володимир Шурапов – поет, прозаїк, перекладач, публіцист, театрознавець.

Член Національної спілки театральних діячів України, НСЖ України, обласного літературного об’єднання «Степ», ліги композиторів. Лауреат обласної краєзнавчої премії ім. В. Я. Ястребова (2003), лауреат премії НСТД України в галузі театрознавства і театральної критики (2008), премії ім. В. Винниченка (2009), журналістської – «Телерадіожурналістика» – (2004).

Він – автор понад 150 пісень і романсів, численних мистецтвознавчих, історичних, краєзнавчих студій, художніх творів: «Мої лелеки» (1992), «Ніч над Інгулом» (1993), «Гавроші із Балашівки» (1995), «Симфонія душі» (1997), «Кіровоград, обласний український музично-драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького» (1998, 1999), «Театру Марка Кропивницького – 120» (2002), «Про що мовчить сцена» (2002), «Єлисаветградський Сусанін», «Земний уклін тобі, солдате…» (у співавторстві з Р. Федосеєвою, 2003 – 2005), «Синьйор Монтеккі» (2003), «Благословенний рік Мельпомени, або Знак долі» (2004), «Ти за мене, любове, молись» (2005), «Роздуми над прірвою життя» (2006), «Пьянящий зов» (2006), «Як нам болить за тебе, Україно…» (2008), «Одкровення» (2009), «Вітер ностальгії» (2009).

Підготував понад 30 статей про народних та заслужених артистів театру ім. Марка Кропивницького до Енциклопедії Сучасної України.

Підсумком багаторічної театральної розвідки Володимира Шурапова стала книга «Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне» (2004) – книга, що стала візитівкою української театральної культури.