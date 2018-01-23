По дороге в женскую школу

Может, время такое наступило – быстрых перемен, может, с годами, когда прошлое неумолимо отдаляется, но нами особо ценятся воспоминания. Архивный документ, старый снимок из семейного альбома, рассказы старожилов – и вырисовывается целостная картина минувших лет, передается та неповторимая атмосфера. Вот такими атмосферными показались нам воспоминания Натальи Данилевич, которыми она поделилась с галереей «Елисаветград». Друзья-галеристы передали их нам. Читать их – как пересматривать старые фотографии…

Известный актер и драматург Всеволод Данилевич (написал более 40 пьес) в 1945 году с гастролями приехал в Кировоград и решил остаться здесь жить с семьей. Его дочь Наталья с 1950-го по 1960 год училась в женской школе № 8. Правда, в 1954 году школа стала смешанной. Она вспоминает, что ученицы ее школы носили коричневую школьную форму, а девочки из одиннадцатой женской школы – синюю. Тем и отличались.

Наталья Всеволодовна ежедневно ходила по самому центру города – от центрального моста по Большой Перспективной до улицы Береславской (Егорова). Семья Данилевич жила в доме, который располагался напротив дома Заславского, двор выходил прямо к речке.

Но вернемся в пятидесятые годы. Наталья Всеволодовна вспоминает свою дорогу в школу, мы с ее помощью вспомним или узнаем, каким прежде был наш город.

– Сентябрьское утро. Улицы заполнены спешащими на работу людьми. Слышны заводские гудки, сотни рабочих бегут, спешат на свои места у станков. Школьники и студенты направляются в школы, техникумы, ремесленные училища, институт. Город живет активной жизнью.

Мы идем в школу. Справа от нас возвышается огромный дом Заславского. Он интересной архитектуры и выделяется своей монументальностью. Слева, через дорогу, два небольших одноэтажных домика. В одном из них находится продовольственный магазин (позже военторг). За этими домами – большой двухэтажный дом Гомберга. На это указывает гравировка на мраморном подоконнике выходящего на улицу окна. Окно расположено очень низко, и на нем можно посидеть.

Заходим во двор этого дома через красивые кованые ворота и темный длинный подъезд-туннель. Здесь слева – дверь в стоматологическую поликлинику (позже физкультурный диспансер). Мраморные ступени ведут на второй этаж. Стены и потолок украшены живописной лепкой. (Зачем надо было разрушать такую красоту? Можно ведь было просто реставрировать.) Много известных людей здесь жили: певица Тамара Миансарова, Шуфутинские (предки автора и исполнителя песен), скрипачи театра русской драмы Мительманы (к ним приходил репетировать Хилобоков), актриса театра кукол, а потом и народного театра Екатерина Корданец и многие другие деятели культуры. Двор очень длинный, с двух сторон окружен зданиями, выходит на грязную улицу к реке. Эту улицу все называют «черным ходом». Там находятся большой общественный туалет и спуск речке. Зимой дети на санках съезжают с этой возвышенности прямо на лед речки.

Через дорогу от дома Гомберга – рынок. В центре рыночной площади – небольшое сооружение в виде фонтанчика. Тут вечерами можно покататься на велосипеде. Позади расположены два цеха – мясной и молочный. От Большой Перспективной рыночная площадь отделена длинным домом барачного типа, в котором можно купить различные скобяные товары, швейные изделия, ткани. Со стороны дома Заславского – «Чайная».

Идем дальше. По дороге встречаем одноклассниц – Фаню Аврунину и Эллу Розину, которые живут в этом же районе. Проходим универмаг (сейчас художественный музей), перед нами – длинный двор, который называют пассажем. В нем расположены различные службы: справа – ломбард, в конце двора – суд. За пассажем – гастроном, магазин «Хлеб», аптека и наш любимый кинотеатр «Сивашец».

В кинотеатр ходили семьями. Перед сеансом на небольшой сцене играл оркестр. Среди музыкантов видим знакомые лица – Хилобокова, Мительмана с дочерью Сталиной и других, которых очень любят кировоградцы. Под музыку кружатся в танце пары. После войны в кинотеатрах демонстрировали трофейные фильмы, и люди ходили на них по несколько раз, так как телевидения еще не было. В теплую пору можно было посмотреть фильмы на летней площадке, которая находилась во дворе кинотеатра.

За «Сивашцем», там, где сейчас площадь Богдана Хмельницкого, был скверик. Называли его Макеевский бульвар. В сквере стояли скамейки и детская карусель. Были там и качели-лодочки. К майским праздникам дорожки там посыпали желтым песком. В конце сквера – будка и колонка, где продавалась обычная вода по пять копеек за ведро. Водоснабжения и канализации не было. Купаться горожане ходили в баню, которая находилась тут же.

Через дорогу от кинотеатра, где сейчас магазины со сверкающими витринами, была швейная фабрика имени 20-летия ВЛКСМ. Это как раз на углу Большой Перспективной и Преображенской. Проходим дальше…

Много домов старинной архитектуры снесены. Осталось здание главпочтамта и через дорогу – красивый дом с музами. В этом доме, как и сейчас, был магазин, только там продавалась одежда. Через дорогу – разрушенный Успенский собор (сейчас на этом месте здание гор­исполкома), а рядом – мужская школа № 6 и гастроном «Зеркальный».

Напротив гастронома – магазин «Продовольственные товары», а на углу площади Кирова, где сейчас «Барва», был замечательный книжный магазин. Около магазина, ближе к дороге – столб с часами. Бежим в школу и смотрим, сколько времени осталось до урока. Со звонком приходить нельзя!

С тех пор до сегодняшнего дня сохранились здания банка, казначейства и дома на перекрестке Дворцовой и Большой Перспективной. Между банком и казначейством находилось одноэтажное здание, в котором после войны были парикмахерская и фотоателье. А вот на месте нынешней облгосадминистрации стояло длинное двухэтажное здание обкома партии и комсомола.

Там, где сейчас торговый центр «Манхеттен», после войны был пустырь, на котором, как и на всех пустырях города, была детская площадка. Пустырей в центре было много, они образовывались на местах разрушенных немецкими снарядами домов.

На углу Ленина и Большой Перспективной уже много лет аптека. В центре аптек было три: около кинотеатра «Сивашец», рядом с площадью Кирова и на углу Ленина и Калинина. Напротив аптеки на площади – городская поликлиника № 3. Еще нет домов, которые сейчас возвышаются на всех четырех углах Большой Перспективной и Шевченко, там тоже пустыри.

И вот мы подходим к женской школе № 8. Иногда хочется зайти внутрь здания, пройтись по коридорам, заглянуть в классные комнаты, но, к сожалению, нельзя, не пускают. Рядом со школой было медицинское училище – сейчас там неврологическое отделение. Окна школы находятся близко к окнам медучилища, и можно видеть наглядный материал: различные таблицы, скелеты, которые пугают девочек.

За медучилищем – большой двор с одноэтажными домиками. В этом дворе живут девочки из нашей школы. Хорошо им – они никогда не опаздывают на уроки. Не то что те, кто вынужден добираться через весь город. Но в этом дворе были обнаружены немецкие снаряды, и всех жильцов переселили. Позже дома снесли, а на этом месте построили большое здание научной библиотеки.

Мало осталось домов старой архитектуры. Вот и улица Береславская (Егорова). На углу дом № 5/5. Эту часть города стали называть «пять-пять». Сейчас это дом № 11/11. А дальше – окраина города…

Но возвращаемся в школу. Со звонком приходить строго запрещено – сохранились старые традиции и порядки дореволюционной женской гимназии. В дверях школы стояла дежурная учительница и девочек, которые пришли со звонком, отправляла в учительскую. Провинившимся приказывали сесть на длинную скамью, входила директор Елена Эдуардовна Кошке, чтобы строго напомнить о дисциплине, о том, что в школу нужно приходить за 15 минут до звонка.

Заходим в здание школы. На первом этаже справа – канцелярия и кабинет директора. Между прочим, директор со своей семьей живет в помещении школы. Слева – вход в актовый зал, там же – спортзал. Здесь проводятся утренники, собрания, праздничные вечера, на которые приглашаются мальчики из мужских школ. А их в городе две – шестая и девятнадцатая. Стулья и спортивные снаряды приходится убирать, и тогда под музыку кружатся в танце смущенные девочки и мальчики.

Прямо от входной двери – лестница с мраморными ступенями. Под лестницей – дверь, ведущая во двор. Поднимаемся по лестнице на второй этаж, здесь два крыла. Справа расположены классные комнаты, в которых занимаются девочки первых-вторых классов и выпускницы девятых-десятых. В левом крыле – классные комнаты для учениц третьих-пятых классов, а внизу, на первом этаже (вход со двора) – для шестых-восьмых классов. Туалет общий, находится во дворе. Столовая тоже расположена отдельно, во дворе.

Готовимся к уроку. Дежурная проверяет, все ли готовы: чистоту рук, свежесть белых воротничков и манжет школьных платьиц. Проверяет, есть ли мел и мокрая тряпочка около доски. Если нет – бежит к каморке под лестницей, где техничка всегда выдаст все необходимое. Кроме того, дежурные остаются после занятий и убирают класс. В школу приходят раньше всех, чтобы полить цветы и подготовить классную комнату к урокам.

На переменах по коридорам бегать запрещено, девочки группами стоят у стен. Если кто-нибудь пробежится, дежурный учитель (как правило, в темном платье с белым воротником) строго останавливает и протянутой в сторону рукой напоминает ученицам, что бегать нельзя…

В 1954 году женские и мужские школы объединили в смешанные. Первое время было странно, что в классе появились мальчики, сложно было привыкнуть. Исчезли традиции дореволюционной женской гимназии, но в поведении девочек все равно осталось что-то от старорежимного воспитания. Эту сдержанность и интеллигентность они сохранили на всю жизнь.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»