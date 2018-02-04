У Кропивницькому модернізували службу «102» (ФОТО)

Ознайомитись із роботою модернізованих підрозділів запросили керівництво області та міста, а також представників засобів масової інформації Кропивницького, повідомляє прес-служба мерії.

Презентацію розпочав начальник ГУНП у Кіровоградській області Сергій Кондрашенко. За його словами, поштовхом до реорганізації відділу служби «102» стали нарікання від людей, яким дуже довго доводилось чекати на лінії з’єднання з оператором. За добу працівники кол-центру приймають 800 – 900 викликів, а у святкові дні їх кількість збільшується до тисячі. Після реорганізації та модернізації кількість операторів у кол-центрі збільшилась з чотирьох до восьми осіб, а підрозділ отримав нове обладнання. Приміщення служби «102» відтепер обладнано моніторами, на які виводиться зображення зі стаціонарних камер відеоспостереження, розташованих в обласному центрі. Загалом до системи під’єднано 26 камер, що дає змогу відстежувати ситуацію у місцях масових скупчень людей і оперативно реагувати у випадку фіксації правопорушення.

Щодо ситуаційного центру, то його головні завдання – цілодобовий моніторинг оперативної обстановки, підготовка добових зведень, аналіз кримінальних порушень за часом, місцем, обставинами з метою прийняття управлінських рішень щодо подальшого реагування.

За словами керівника ситуаційного центру Дмитра Касьяненка, крім реагування на звернення громадян, працівники підрозділу також слідкують за ситуацією в місті за допомогою камер відеоспостереження. Такі записи зберігаються тривалий час, що дає змогу працівникам інших правоохоронних органів звертатись до центру, щоб знайти відеодоказ злочину або правопорушення.