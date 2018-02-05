У Кропивницькому оголосили тендер на закупівлю ще десяти автобусів

Комунальне підприємство «Електротранс» міської ради Кропивницького оголосило тендер на придбання десяти автобусів.

Інформація про це опублікована у системі Prozorro, передає кореспондент «УЦ».

Планується закупити десять автобусів, придатних до перевезення пасажирів з обмеженими можливостями.

Кінцевий строк подання пропозицій – 6 березня, сам аукціон має відбутися 11 квітня.

Очікувана вартість закупівлі – 36 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 22 жовтня 2017 року нові автобуси МАЗ виїхали на два міські автобусні маршрути: п’ять транспортних засобів – на маршрут №274 і три – №111-Б.

Згодом додалися ще п’ять маршрутів, 116-й був останнім.