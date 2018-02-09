Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону змусила ДП віддати борг за оренду гелікоптера

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону забезпечила реальне виконання рішення суду, яким державі повернули 1,8 млн грн.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, передає кореспондент «УЦ».

Суд зобов’язав державне підприємство «Українська авіаційна транспортна компанія» сплатити заборгованість з орендної плати за використання авіаційної техніки.

У жовтні 2006 року між військова частина та державне підприємство уклали договір про оренду вертольоту «Мі-8 МТВ», який знаходився на балансі військової частини. Однак підприємство-орендар порушило умови договору і не сплатило орендну плату за визначений сторонами період.

У зв’язку з цим військова прокуратура подала до господарського суду Києва, який задоволено в повному обсязі.