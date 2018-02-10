На 73 році життя помер легендарний голкіпер кропивницької «Зірки» Олексій Іонов.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі клубу.

Причиною стала важка хвороба, котрою ветеран хворів уже протягом тривалого часу.

Воротар Олексій Іонов на футбольному посту номер один вважався взірцем надійності, холоднокровності та вселяв своєю грою спокій у захисників. У тих матчах, коли ворота захищав Іонов, кіровоградська «Зірка» пропускала дуже мало м’ячів. І в 1975 році, коли команда здобула свій третій Кубок УРСР, голкіпер «Зірки» не раз рятував команду від, здавалося б, неминучого голу.

Загалом у складі «Зірки» Олексій Іонов виступав у 1966, з 1971 по 1973 роки, а також у 1975-1976 роках. За цей час він у футболці «зіркових» провів понад 150 поєдинків.

Редакція «УЦ» висловлює співчуття близьким та рідним покійного.