Неповторимый шарм диско

Девятого февраля наш город посетила певица с необычным именем Zaza. Мы почти ничего не нашли о ней в Интернете, между тем эта девушка действительно потрясающе поет, ее голос и харизма стоят внимания. Поэтому восполняем досадный пробел. Знакомьтесь – Zaza!

Встретились мы в ресторане «Парадиз», за час до концерта в стиле 80-х. Ее настоящее имя – Ольга Крючкова, живет в Киеве. Сейчас строит сольную карьеру, ориентируясь на западную аудиторию. А дальше Zaza расскажет о себе сама.

О необычном сценическом имени: «Поскольку я работаю с каверами, нужно было придумать некое кричащее и при этом интригующее имя. Я очень люблю слушать французскую группу Zaz – у ее вокалистки потрясающая манера пения. И она – моя вдохновительница, так что это в определенной мере дань уважения».

О карьере: «Я работала на одной сцене со многими известными артистами – “Скрябин”, “Скай”, “Друга ріка”. Была солисткой в авторском коллективе The Washing Tones – он просуществовал около пяти лет. Группа играла англоязычную музыку в стиле поп-рок, арт-рок. Наше творчество многих удивляло, говорили, что мы – “неформат”. Но сейчас я прихожу к выводу, что мы просто не попали в свое время. Если бы The Washing Tones начали петь сейчас, мы бы как раз оказались в струе, так сказать. Тем не менее, группа участвовала во многих музыкальных событиях, конкурсах. Например, мы ездили в тур Djuce Music Drive по пяти городам Украины – это были большие города и большие сценические площадки. Но в 2014 году группа распалась, ее участники стали обустраивать свою жизнь. Почему так произошло? Началась война, и нам показалось, что будет не до музыки. К тому же для большинства членов коллектива музыка была хобби, а свою карьеру ребята строили в других сферах. После The Washing Tones я попала в кавер-группу – и это движение меня затянуло. Я пела в группе EltonClapton – на барабанах и гитаре в ней играли участники группы «Танок на майдані Конго». Это ребята с сумасшедшим, просто колоссальным опытом за плечами. Но мы не играли каверы Элтона Джона и Эрика Клэптона! Название группе придумал барабанщик, и откуда оно взялось, из каких космических глубин, я не знаю. Сейчас я строю сольную карьеру, стараясь не привязывать себя к одному месту. Ориентируюсь на зарубежную публику».

О кавер-проектах и музыке 80-х: «Кавер-движение очень затягивает. Это огромное количество классного, высококачественного музыкального материала, который можно выучить и спеть. И все тебе нравится, и ни от чего невозможно отказаться – настолько это здорово. И ты погружаешься в этот процесс и понимаешь, что уже не хватает времени на другие занятия. Но бросить невозможно. Музыку 80-х годов я выбрала потому, что она создает некое особенное настроение. Кроме того, не так давно было записано видео с каверами песен 80-х и с моим участием – оно оказалось популярным в Европе. Если так, почему бы не продолжить?»

О музыке как средстве достижения мечты: «У меня никогда не было мыслей о том, чтобы бросить музыку. Она не всегда приносит богатство, но дает возможность увидеть мир, а это для меня очень важно. Например, не так давно я по контракту три месяца провела на Мальдивах. Это было очень здорово – и без скандала! Из тех стран, которые я уже посетила, больше всего мне понравилась Чехия. Города, старинные дома, стены которых дышат историей, очень вкусное пиво. Из категории недостижимого для меня – США. Я очень хотела бы петь в этой стране, но тамошний рынок перенасыщен, пробиться очень трудно. Более реальные варианты – это Арабские Эмираты, например, или Китай».

Но в пятницу необычный голос Zaza звучал в «Парадизе». В программе концерта было самое лучшее – Boney-M, Ottowan, Боб Марли, АВВА… По скромному мнению автора, наилучшим коктейлем голоса Оли и музыки стала знаменитая Billie Jean Майкла Джексона. В общем, спасибо организаторам за знакомство с талантливой певицей, а девушке с интригующим именем Zaza пожелаем удачи в ее сольной карьере и осуществления мечты.