У Кропивницькому руфер зірвався з третього поверху, рятуючи друга

15-річний кропивничанин Владислав Гавриленко зірвався з висоти третього поверху в обласному центрі, намагаючись втримати свого друга.
Про це «УЦ» розповіла мама Владислава Альона Гавриленко.
«Разом зі своїм другом Артемом Влад спускався з п’ятиповерхівки, – сказала вона. – Помітив, що драбина починає відриватися від кріплення, тоді однією рукою почав її тримати, щоб Артем міг спуститися».
Приблизно через півтори хвилини, провисівши на одній руці, Владислав зірвався і впав.
«Нині він у лікарні, стан – важкий, але шанси одужати є», – додала Альона Гавриленко.
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