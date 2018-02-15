У Кропивницькому службовий роман поліцейських закінчився одруженням (ФОТО)

Співробітники поліції Світлана Таровик та Іван Вєлєв 14 лютого взяли шлюб у Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Головним свідком на урочистій церемонії став їхній шестирічний синочок Микола, серед почесних гостей були батьки, друзі молодят та колеги по роботі.

Рішення побратися саме 14 лютого, за словами Світлани, спало на думку їй. Адже почуття у молодій родині, вважає, перевірені часом. Пропозицію дівчина отримала вже давно, а от з організацією заходу допомогли колеги та товариші по службі.

Світлана працює провідним спеціалістом сектору документального забезпечення Головного управління поліції області, Іван Вєлєв завідує складом озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення обласного главку відомства.

Познайомилися молоді люди на роботі. Дружні стосунки між ними досить швидко переросли в ніжні почуття. Однією з найважливіших подій для них обох стало народження первістка Миколки.