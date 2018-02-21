У Кропивницькому оголосили карантин у 29 школах

Учні 29 шкіл Кропивницького призупинили заняття через зростання захворюваності на ГРВІ.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

За інформацією управління освіти міської ради, станом на 21 лютого освітній процес призупинили в таких навчальних закладах: ЗОШ №№ 2, 3, 4, 10, 12, 14, 23, 29, 37; НВО №№ 5, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 33; НВК №№ 26, 34.

Також на вимушені канікули пішли учні Колегіуму, школи-інтернату «Сокіл», НВО «Мрія» та «Вікторія-П».

З 22 лютого карантин також уведуть ще у п’яти навчальних закладах обласного центру: НВО №№ 1, 32, 35; ЗОШ №№ 7, 30.

За попередньою інформацією, навчальний процес у школах Кропивницького відновиться 26 лютого.