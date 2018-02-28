Нардеп Березкін вийшов із групи «Відродження»

Народний депутат Станіслав Березкін вийшов зі складу депутатської групи «Партія “Відродження”».

Про це на засіданні 28 лютого повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Згідно з поданою заявою, оголошую про вихід Березкіна Станіслава Семеновича з депутатської групи “Відродження”», – сказав Парубій.

Після виходу з групи Березкіна у «Відродженні» залишилися 24 народних депутати.

Кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. Наразі найменша фракція – 20 осіб («Батьківщина»).

Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.