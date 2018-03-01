На Кіровоградщині рятувальники витягували з заметів техніку, яка чистила сніг (ФОТО)

Рятувальники області продовжують витягати з заметів транспортні засоби.

Про це йдеться у прес-релізі У ДСНС, надісланому на електронну адресу «УЦ».

«З початку негоди, 27 лютого, станом на 08:00 1 березня пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області 59 разів залучались для надання допомоги з долання наслідків негоди в Олександрійському, Бобринецькому, Благовіщенському, Кіровоградському, Вільшанському, Новоархангельському, Добровеличківському, Компаніївському, Маловисківському, Новоукраїнському, Новомиргородському, Знам’янському районах та містах Кропивницький, Світловодськ і Олександрія, з них 50 разів підрозділи залучались на буксирування автомобілів із ускладнених ділянок автошляхів», – сказано в ньому.

З заметів витягли 63 одиниці техніки.

Чотири рази підрозділи вилучали автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, рятувальники допомогли транспортувати породіллю до полового будинку Бобринецької ЦРЛ та трьох пасажирів рейсового автобусу до місця призначення в Новомиргородському районі.

Двічі надавалась допомога поліцейським автомобілям у Кропивницькому. Також пожежно-рятувальні підрозділи допомогли вибратися з заметів техніці комунальних служб у Кропивницькому та Олександрії.

Нагадаємо, синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня.