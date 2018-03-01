Пункти обігріву на Кіровоградщині здебільшого відвідують безхатченки

На Кіровоградщині до пунктів обігріву здебільшого звертаються люди, які потрапили в складні життєві обставини.

Про це «УЦ» повідомила речниця У ДСНС в області Оксана Мачак.

«За чергову добу надано допомогу в пункті обігріву одній особі, всього з 16 січня 2018 року надано допомогу 37 особам в мобільних пунктах обігріву та п’яти особам – у стаціонарних пунктах обігріву», – розповіла вона.

Також вона додала, що люди хотіли зігрітися, попити чаю, хтось – пересидіти ніч і піти далі.

На території Кіровоградської області функціонують 43 стаціонарних і 19 мобільних пунктів обігріву.