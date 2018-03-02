Кіровоградська облрада узаконила статус добровольців АТО

Кіровоградська обласна рада визнала АТОшників, які в подальшому не ввійшли до державних військових формувань, добровольцями.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні сесії облради сьогодні, 2 березня, передає кореспондент «УЦ».

У рішенні, зокрема, сказано: «Визнати осіб із числа мешканців Кіровоградської області, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених, відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України».

При цьому «склад обласної комісії, Положення про обласну комісію з визнання добровольців АТО та Порядок визнання добровольців АТО затверджуються розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради та Кіровоградської обласної державної адміністрації».

Наразі в Україні рішення про надання статусу учасника бойових дій добровольцям приймає міжвідомча комісія при Державній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО. Ця служба керується Постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 року. Згідно з абзацом 2 пункту 2 цього документа, статус учасника бойових дій надається «особам, які в складі добровольчих формувань, які були створені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України … за умови, якщо в подальшому такі добровольчі підрозділи … були включені в склад ВСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів».