Облрада дозволила видобуток літію в Добровеличківському районі

Кіровоградська облрада надала дозвіл ТОВ «Петро-Консалтинг» на видобування літію на ділянці «Добра» в Добровеличківському районі.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні сесії сьогодні, 2 березня, передає кореспондент «УЦ».

«Погодити клопотання ТОВ “Петро-Консалтінг” щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування літієвих руд ділянки “Добра” корисної копалини загальнодержавного значення, розташованої на території Добровеличківського району Кіровоградської області», – сказано у рішенні.

Представники громадськості та влади Добровеличківського району не заперечили проти надання дозволу.

ТОВ «Петро-Консалтінг» пообіцяло втілити у районі низку інвестиційних проектів: відремонтувати дорогу, збудувати артезіанську свердловину для забезпечення школи водою, провести поточний ремонт двох ФАПів та поліпшити матеріально-технічний стан Тернівської школи.

За даними представників компанії, видобування вестиметься закритим шахтним способом на глибині до 450 метрів. Санітарна зона – 300 метрів, а потужності розташуються на відстані понад кілометр від житлової забудови. ТОВ обіцяє створити до тисячі нових робочих місць.

Ділянка «Добра» знаходиться на території Тернівської сільської ради. Літій застосовують в електроніці, хімічній промисловості, виробництві ракетного палива тощо.

ТОВ «Петро-Консалтінг» зареєстроване у Києві. Його власники – українці Олег Большаков і Микола Єсипенко. Директор – Ігор Коломієць, який, за даними Єдиного державного реєстру, очолює ще шість підприємств.