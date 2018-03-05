Александрия дала всем бой

Главным событием в спортивной жизни Кировоградщины, во втором по популярности в Украине виде спорта – боксе, стал турнир памяти Алексея Емельяновича Скичко, прошедший в Александрии. Турнир этот был уже шестым по счету, но впервые столь солидным.

Давно у нас не было бокса международного уровня. А тут в Александрию приехали бойцы из Грузии, Азербайджана, Молдовы. Украина была представлена файтерами из Харькова, Днепра, Полтавы, Николаева, Кременчуга, Кривого Рога, всей Кировоградской области. Всего 89 участников провели несколько десятков зрелищных поединков.

О том, что это было не просто одно из разрядных провинциальных соревнований, говорит хотя бы тот факт, что оно состоялось при поддержке фан-клуба братьев Кличко. А главными организаторами выступили Александрийский городской совет и семья почетного гражданина Александрии Скичко. Традиционно сын Алексея Скичко Дмитрий присутствовал на боях турнира.

Пожалуй, самые высокие результаты показали молодые боксеры из Кропивницкого, воспитанники СДЮШОР №2. Никита Антонов, Владислав Буданов, Павел Гореленко, Андрей Щуцкий, Валентин Стеблин завоевали золотые медали. Александр Симперович, Андрей Дзюбяк, Максим Моисеев, Владислав Полищук, Илья Типальчук, Станислав Бондаренко, Виталий Швец и Роман Кубальский получили серебряные и бронзовые награды.

– Очень приятно иметь возможность не только участвовать в столь представительном турнире, но и показывать такие достойные результаты. Доволен выступлением наших молодых боксеров. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку, которую мы получаем от областных властей и непосредственно от Сергея Кузьменко при подготовке к выступлениям, – отметил тренер команды Вадим Саласенко.

– Уровень этого турнира всегда был неплохим. Я считаю, он добавляет с каждым годом. Почему турнир имеет такую популярность, что к нам приезжают из зарубежья, – видимо, потому что уровень боксеров хороший и можно «обкатать» своих спортсменов, – сказал тренер александрийской команды Юрий Гринер. Александрийцы также выступили более чем достойно. Золото на родном для себя ринге завоевали Никита Бильчич, Константин Стадник, Богдан Гарькавый, Аким Чорнобривец, Владислав Дашкин, Георгий Сивко, Тарас Неудачин. Серебряные награды у Вадима Балуба и Максима Мороза.

Организаторы говорят, что следующий традиционный турнир памяти Скичко будет еще более серьезным.