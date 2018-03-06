У Кропивницькому відкрили виставку до річниці Кобзаря (ФОТО)

5 березня у Кіровоградському обласному художньому музеї розгорнули експозицію творів «Шевченківська весна» до 204 річниці від дня народження Тараса Шевченка, повідомляє кореспондент «УЦ».

За інформацією музейних працівників, протягом кількох років для відвідувачів закладу працює експозиція під назвою «Шевченко з нами», яка час від часу оновлюється.

В експозиції – сюжетно-тематичний гобелен Е. М. Руденка «Думи мої, думи мої…», ліногравюра М. Т. Поповича «Легенда про Тараса», ліногравюра В. І. Касіяна, олівцевий портрет І. В. Смичека, олійне полотно невідомого автора.

У 2017 році свою роботу «Думи мої! Літа мої…» фондовому зібранню подарував олександрійський художник О. І. Охапкін.

Найціннішим експонатом експозиції є офорт (друкарський відбиток) – прижиттєвий портрет-гравюра Тараса Шевченка майстра Фрідріха Брокгауза 1860 року.