Хлопцю з Малої Виски, якого побили через зауваження дорослим гулякам, вручили подяку (ФОТО)

Сьогодні, 12 березня, керівництво обласної юстиції зустрілося зі старшокласником з Малої Виски Миколою Завітренком.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі управління.

Ввечері 7 січня 15-річний Микола гуляв зі своєю подругою центральною площею Малої Виски. Вони залізли до дитячого будиночку під ялинкою, однак невдовзі до підлітків підійшла нетвереза жінка, яка разом з компанією пила горілку просто неба.

Вона спробувала вигнати Миколу з будиночку, хлопець зробив їй зауваження: вживати алкогольні напої в громадських місцях не можна. Натомість жінка викликала поліцію, й правоохоронці стали на її бік. Микола Завітренко зняв інцидент на відео і виклав його у Мережу. Наступного дня п’ятеро юнаків, серед яких був і син «постраждалої», жорстоко побили Миколу. Він отримав струс мозку, черепно-мозкову травму, розсічення губи, брови тощо.

Історія хлопця набула широкого резонансу. Йому на допомогу прийшли журналісти та громадські активісти. Вони на орендованому мікроавтобусі відвідали Малу Виску, поспілкувалися з Миколою та його матір’ю.

«Спочатку я думав, що у вирішенні цієї ситуації мені ніхто не допомагатиме. Однак незабаром зрозумів, що помилявся. Значна кількість людей продемонструвала, що готова надати всю можливу підтримку», – поділився своїми враженнями Микола Завітренко.

За знання прав людини, закріплених Конституцією України, і надання позитивного прикладу у напрямі підвищення рівня правової свідомості та освіченості українського суспільства керівник обласного управління юстиції Вадим Гуцул нагородив хлопця подякою «Я маю право!» і подарував літературу, яка допоможе не лише вдосконалити набуті знання з правознавства, а й розвинути особистісні якості.

«Під час конфлікту опоненти Миколи Завітренка не тільки нанесли йому тілесні ушкодження, а ще й використовували психологічний тиск. Наразі справа розглядається місцевою прокуратурою. Будемо сприяти тому, щоб у цій ситуації інтереси хлопця захищав адвокат із системи безоплатної правової допомоги, адже він на це має повне право», – відзначив Вадим Гуцул.

Наприкінці зустрічі Микола Завітренко ознайомився з роботою структурних підрозділів обласного управління юстиції, оскільки в майбутньому мріє стати юристом.