Мерія Кропивницького не підтримала петицію про безготівкову оплату проїзду

Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів не підтримала електронну петицію про впровадження безготівкової оплати проїзду в Кропивницькому.

Про це йдеться у відповіді міськради, опублікованій на сайті електронних петицій.

«За інформацією управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради міста Кропивницького питання впровадження безготівкової оплати за проїзд – електронний квиток у міському пасажирському транспорті загального користування – вивчається», – сказано у відповіді.

У мерії також зазначили, що «шляхи вирішення зазначеного питання будуть вивчатися протягом 2018 року з урахуванням даної електронної петиції».

Петицію розмістили на сайті 15 січня 2018 року. Вона набрала 455 підписів з 450 потрібних.