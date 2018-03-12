У Кропивницькому в природоохоронній зоні понівечили тополі (ФОТО)

КП «Благоустрій» завершило обрізання тополь біля озера Котяче Око в Лісопарковій зоні Кропивницького.

Про це у групі «Озеленення Кропивницький» у Facebook повідомила громадський екологічний інспектор Надія Паливода, передає кореспондент «УЦ».

«Близько сотні дерев уже понівечено, натомість Рубан – місцевий бізнесмен – доводить, що виріжуть усе, бо він усе порішає. Ніяких документів ніхто так і не показав», – написала Паливода.

За її словами, бізнесмен, який замовив обрізку дерев, написав заяву в поліцію на місцевого активіста, який зранку побачив працівників «Благоустрою» й техніку поблизу озера. Підставою стало те, що чоловік гуляв там уранці зі своїм собакою без намордника.

«Дрова вантажила в машину ВА 9062 АН якась приватна особа, ніякий не “Благоустрій”. А коли я стала фоткати цих людей – виліз чувак з машини з криком: “Хто такие, чо меня снимаешь?”, слюнями плювалося, погрожувало дати в морду, – йдеться також у дописі. – Голова квартального комітету підтвердив, що дозволив своїм знайомим приїжджати і забирати дрова».

Нагадаємо, інформація про обрізку тополь у Лісопарковій, що є природоохоронною зоною, з’явилася в обід сьогодні, 12 березня.

За даними активістів, замовив бізнесмен Василь Рубан. Він чи його повний тезка – власник транспортної компанії «Рубантранс».