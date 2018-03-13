Монетизация льгот и субсидий: все идет по плану?

С января нынешнего года был дан старт монетизации субсидий и льгот: госструктуры отныне компенсируют потребленные ресурсы предприятиям–поставщикам коммунальных услуг по принципиально новой схеме.

Ранее расчеты за потребленные населением энергоресурсы и услуги производились по системе взаимозачетов. Это порождало ряд теневых схем и вынуждало государство переплачивать. Теперь точкой отсчета является фактически потребленное количество ресурса – газа, воды, электричества. Новая система стартовала 19 января, и уже через полторы недели, в начале февраля, Минсоцполитики заявило о старте нового этапа монетизации – компенсации затрат на содержание многоквартирных домов и вывоз мусора живыми деньгами. Планировалось, что он стартует уже 1 апреля, – и даже подготовили изменения в постановление Кабмина о субсидиях. Но…

Уже на первом этапе новая система расчета по субсидиям и льготам ЖКХ дала сбой, что привело к значительному росту задолженности перед предприятиями ЖКХ. О том, как это отразилось на Кировоградщине, довольно подробно описала в своем отчете глава Департамента ЖКХ Кировоградской облгосадминистрации Ольга Довжук. Уровень оплаты потребленных ресурсов и услуг юрлицами (в том числе коммунальными и государственными организациями) составил 24% от необходимого, население расплатилось на 40%. К тому же появились проблемы в неожиданном направлении – на протесты вышли представители от объединений совладельцев многоквартирных домов, где задолженность также возросла в несколько раз. В чем причина?

Дело в том, что изначально средства, выделенные государством на погашение субсидий, планировалось перечислять на специальные резервные счета. Это – дополнительная преграда на пути к поставщику, которому предназначается компенсация. Монетизацию пришлось отложить, занявшись исправлением проблем новой системы расчетов, результатом этого стало постановление Кабмина от 21 февраля 2018 года, упростившее отношения между предприятиями и государством в сфере субсидий.

Скажутся ли эти изменения на конечном потребителе коммунальных услуг и получателе субсидий, то есть на нас с вами, дорогой читатель? Пока нет. От планов провести полную монетизацию с выплатой адресных компенсаций Минсоцполитики не отказывается, но внедряться она будет, скорее всего, в изначально определенных временных рамках – то есть с января 2019 года.

– Чтобы провести полную монетизацию субсидий и льгот на услуги ЖКХ, необходимо разработать четкий механизм, – отмечает заместитель начальника Департамента социальной защиты населения Кировоградской ОГА Надежда Крымская. – Постановление №114 от 21 февраля урегулировало отношения между Минсоцполитики и ОСМД, упростило расчеты по субсидиям предприятиям-поставщикам. Задержек, которые возникли в январе-феврале нынешнего года, уже не будет. Могу сказать, что на 2018 год глобальных изменений в этой сфере не предвидится. Остаются все действующие программы – субсидии, льготы ЖКХ, выплаты части субсидий живыми деньгами домохозяйствам, экономно использовавшим газ и электроэнергию, компенсация живыми деньгами закупки твердого топлива и сжиженного газа на отопительный период.

Если с жилищно-коммунальным хозяйством пока все более-менее стабильно, то такую меру соцзащиты, как льгота на проезд в общественном транспорте, могут ожидать серьезные изменения. Летом прошлого года во Львове стартовал пилотный проект, в рамках которого льготу на проезд заменили живыми деньгами. Но до полной монетизации и в этой сфере далековато.

– Льготы на проезд компенсируются из местных бюджетов, – говорит Крымская. – Поэтому, перед тем как ее монетизировать, нужно провести процесс переговоров с местными властями. Еще необходимо установить денежный лимит, привязанный к приемлемому количеству поездок в месяц. Пока, насколько я знаю, ни в каких официальных документах эти шаги не отражены. В то же время что-то менять здесь критически необходимо, и эта необходимость назрела уже несколько лет назад.

Думаем, наши читатели согласятся с Надеждой Николаевной. Де-факто для большинства льготников проезд в маршрутках уже давно не льготный, поскольку перевозчики банально отказываются во­зить этих людей бесплатно или за половину цены. С другой стороны, разрекламированный в первой половине прошлого года львовский пилотный проект был назначен на 1 июля, а затем перенесен на 1 октября. А с января нынешнего года львовские пенсионеры, как и кропивницкие, вынуждены платить за проезд полную стоимость – безо всяких компенсаций. Вот вам и монетизация.

Чтобы читатели хотя бы приблизительно понимали сроки и вехи сложного процесса монетизации украинских льгот, мы приведем те самые планы Минсоцполитики – читайте, думайте и готовьтесь.

Первый этап монетизации стартовал в нынешнем году с изменения системы расчетов государства с предприятиями-поставщиками по субсидиям на услуги ЖКХ. Судя по всем всплывшим проблемам, полноценный запуск этой системы займет еще некоторое время. С 1 июля такая же схема будет запущена для расчетов по льготам ЖКХ.

Начало второго этапа запланировано на 1 января 2019 года. Он предполагает открытие банковских социальных карт, на которые будут поступать денежные средства получателям субсидий и льгот. Предположительно первыми, кто получит такие карты, будут жильцы многоквартирных домов, в которых созданы объединения совладельцев. Сначала будут монетизированы квартплата и вывоз мусора, поскольку эти суммы не изменяются от месяца к месяцу (именно эту часть монетизации Минсоцполитики поспешно переносило на 1 апреля нынешнего года, а затем отказалось от этой затеи). А вот как быть с более насущными газом и электроэнергией, никто пока не знает. Единственное, что «железно» пообещал министр социальной политики Андрей Рева, – денежные компенсации за экономное использование энергоносителей останутся (напомним, по истечении отопительного сезона все получатели субсидий, экономившие газ и электричество, могут получить от государства компенсацию в размере, эквивалентном стоимости 100 кубометров газа и 150 киловатт/часов электричества).

Несмотря на все проблемы и нестыковки, нынешние власти – первые, кто пытается вводить реальные механизмы монетизации льгот и субсидий для населения. И стоило этому процессу начаться, как стала очевидной банальная и печальная истина: у нашего государства нет денег, чтобы оплатить льготы всем, кому они когда-то щедрой рукой раздавались. Пришло время собирать камни…