На Кіровоградщині покінчив з життям 16-річний студент

Іногородній студент Олександрійського політехнічного коледжу повісився в орендованій квартирі.

Його тіло виявили в неділю, 11 березня, пише «Моя Олександрія».

Інформацію про суїцид виданню підтвердив міський судмедексперт Владислав Цибульник.

У петлі хлопця виявив його товариш, з яким вони разом знімали квартиру в Покровському мікрорайоні. Він повернувся в неділю з дому і знайшов сусіда повішеним на кухні. Після цього викликав екстрені служби.

16-річний загиблий – житель селища Балахівка Петрівського району. Навчався на першому курсі за спеціальністю «обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів».

Як розповіла директор політехнічного коледжу Лариса Савченко, юнак був хорошою людиною і старанним студентом. Не проблемний, з лідерськими якостями, отримував стипендію, за успішністю був третім у своїй групі.

13 березня кілька викладачів і студентів їздили на похорон. Студента провели в останню путь в його Балахівці.

Що стало причиною трагедії – має відповісти слідство. Вивчаються версії особистого характеру.