У котельні «Кіровоградтепло» пішов газ

ВАТ «Кіровоградгаз» відновило газопостачання ДП «Кіровоград» ТОВ «ЦНТІ УНГА» сьогодні, 15 березня.

Про це в ефірі програми «Тема дня» регіональної філії Суспільного ТБ заявив мер Кропивницького Андрій Райкович, передає кореспондент «УЦ».

За його словами, відновленню газопостачання передувала кропітка робота влади міста та області з державними органами влади.

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий підтвердив пуск газу. «ДП “Кіровоградтепло” отримало номінації на газ. У цьому найбільша заслуга – голови ОДА Сергія Кузьменка», – зазначив він.

Нагадаємо, 14 березня ВАТ «Кіровоградгаз» відключило від газопостачання котельні ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА». Без тепла лишилися 137 житлових будинків, шість дитсадків, три школи, два ПТУ та медзаклад «Здоров’я жінки».

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий заявив, що газопостачання котельних ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» у Кропивницькому відновиться за умови повного погашення заборгованості. Міська влада Кропивницького та ОДА вели постійні переговори з керівництвом НАК «Нафтогаз України» щодо отримання номінацій на газ.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко закликав керівництво ВАТ «Кіровоградгаз» негайно відновити постачання газу на ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» в Кропивницькому.